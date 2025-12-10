RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

Profitable RWE-Anlage? 10.12.2025 10:04:06

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen RWE-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das RWE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die RWE-Aktie letztlich bei 42,32 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,363 RWE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 43,67 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,19 Prozent gesteigert.

RWE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

