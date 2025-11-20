RWE Aktie
|44,99EUR
|1,09EUR
|2,48%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
20.11.2025 13:20:03
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Die Essener hätten unter anderem die Chancen durch Rechenzentren bekräftigt, schrieb Alexander Wheeler am Donnerstag nach einem Analystenfrühstück mit dem Management./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 05:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
44,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,79%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,20%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
14:07
|Outperform von RBC Capital Markets für RWE-Aktie (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel: DAX im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen
|13:20
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:20
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:20
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:20
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:20
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:20
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|44,99
|2,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:20
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:20
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13:03
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:53
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11:54
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:52
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:42
|Valeo Neutral
|UBS AG
|11:41
|Renault Neutral
|UBS AG
|11:40
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:40
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|11:06
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:23
|ABB Neutral
|UBS AG
|09:28
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|09:28
|KRONES Buy
|Warburg Research
|09:25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:23
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|PORR Kauf
|Warburg Research
|08:19
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|07:56
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:03
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.