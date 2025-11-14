RWE Aktie

45,44EUR -0,05EUR -0,11%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 06:50:36

RWE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem herausragenden Quartal geht Analyst Ahmed Farman davon aus, dass das operative Ergebnis und der Überschuss der Essener im Gesamtjahr am oberen Ende der Zielspanne liegen werden. RWE bleibe eine attraktive Wahl, um auf die hohe Stromnachfrage in den USA und Europa zu setzen, schrieb der Experte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45,68 € 		Abst. Kursziel*:
18,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,84%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen

06:50 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 RWE Overweight Barclays Capital
12.11.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 RWE Kaufen DZ BANK
12.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RWE AG St. 45,43 -0,13% RWE AG St.

Aktuelle Aktienanalysen

07:30 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
07:18 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Sixt Buy UBS AG
07:05 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:04 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
07:04 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
07:03 Delivery Hero Buy UBS AG
07:02 Siemens Buy UBS AG
07:01 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:59 Siemens Energy Sell UBS AG
06:50 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Enel Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Enel Outperform Bernstein Research
13.11.25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Sixt Kaufen DZ BANK
13.11.25 Dürr Kaufen DZ BANK
13.11.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
13.11.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 KWS SAAT Halten DZ BANK
13.11.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
13.11.25 grenke Kaufen DZ BANK
13.11.25 grenke Buy Warburg Research
13.11.25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Talanx Halten DZ BANK
13.11.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Merck Kaufen DZ BANK
13.11.25 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
13.11.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
13.11.25 RWE Overweight Barclays Capital
13.11.25 Infineon Overweight Barclays Capital
13.11.25 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Grand City Properties Neutral UBS AG
13.11.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 Infineon Buy UBS AG
13.11.25 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 JENOPTIK Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen