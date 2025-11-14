RWE Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem herausragenden Quartal geht Analyst Ahmed Farman davon aus, dass das operative Ergebnis und der Überschuss der Essener im Gesamtjahr am oberen Ende der Zielspanne liegen werden. RWE bleibe eine attraktive Wahl, um auf die hohe Stromnachfrage in den USA und Europa zu setzen, schrieb der Experte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu RWE AG St.
|06:50
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
