RWE Aktie
|43,28EUR
|-0,41EUR
|-0,94%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 41 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Annahmen an die zuletzt berichteten Drittquartalszahlen an. Bei RWE berücksichtigte sie auch den Amprion-Deal mit dem Finanzinvestor Apollo Global sowie verbesserte US-Aussichten für erneuerbare Energien an Land./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
43,75 €
|
Abst. Kursziel*:
14,29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
43,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,53%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Analysen zu RWE AG St.
|16:14
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|43,33
|-0,82%
