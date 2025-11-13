RWE Aktie

45,97EUR -0,74EUR -1,58%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

13.11.2025 14:21:27

RWE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 47 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Überragende Geschäftszahlen und eine optimistische Telefonkonferenz dürften bei den Anlegern weiter für gute Laune sorgen, schrieb Peter Crampton in einem Kommentar vom Mittwochabend. Auch die Chancen durch KI-Datenzentren trieben die Schätzungen wohl weiter an./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46,02 € 		Abst. Kursziel*:
12,99%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
45,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,12%
Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

