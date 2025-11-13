RWE Aktie
|45,97EUR
|-0,74EUR
|-1,58%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 47 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Überragende Geschäftszahlen und eine optimistische Telefonkonferenz dürften bei den Anlegern weiter für gute Laune sorgen, schrieb Peter Crampton in einem Kommentar vom Mittwochabend. Auch die Chancen durch KI-Datenzentren trieben die Schätzungen wohl weiter an./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46,02 €
|
Abst. Kursziel*:
12,99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,12%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
