DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde die SAP SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das SAP SE-Papier bei 71,76 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in SAP SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,394 SAP SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.12.2025 287,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 206,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 187,76 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte SAP SE einen Börsenwert von 236,66 Mrd. Euro. Das SAP SE-Papier wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines SAP SE-Anteils lag damals bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at