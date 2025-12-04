SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Investmentbeispiel
|
04.12.2025 10:03:38
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die SAP SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das SAP SE-Papier bei 71,76 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in SAP SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,394 SAP SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.12.2025 287,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 206,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 187,76 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte SAP SE einen Börsenwert von 236,66 Mrd. Euro. Das SAP SE-Papier wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines SAP SE-Anteils lag damals bei 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
17:59
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
17:59
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
17:59
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:59
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:59
|DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
16:31
|AKTIEN IM FOKUS 2: Silberstreifen am Cloud-Horizont für Salesforce und SAP (dpa-AFX)
|
15:59
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
15:59
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)