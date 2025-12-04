SAP Aktie

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

Zuversicht für Jahresbericht 04.12.2025 16:29:00

SAP-Aktie legt zu: JPMorgan senkt Ziel - Einstufung weiter "Overweight"

SAP-Aktie legt zu: JPMorgan senkt Ziel - Einstufung weiter "Overweight"

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Das Kursziel liegt nun bei 290 Euro nach zuvor 310 Euro. 2025 sei schwierig gewesen für Europas Software- und IT-Branche, die von den Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) erfasst worden sei, schrieb Analyst Toby Ogg am Mittwochabend in seinem Ausblick. Aber jede "Cloud" habe auch ihren Silberstreif. Bei SAP SE setzt er 2026 auf Wachstumsbeschleunigung und attraktive Gewinnsteigerung. Zunächst einmal ist Ogg aber auch sehr optimistisch für den Jahresbericht und rechnet dabei mit einem starken vierten Quartal und robusten Zielen. Er drückte den Papieren daher zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf.

Die SAP-Aktie legt als einer der Spitzenwerte im DAX via XETRA zeitweise um 2,66 Prozent auf 212,00 Euro zu. Der Sprung über die Marke von 210 Euro fällt dem Papier allerdings weiterhin schwer. Seit etwa Mitte November bannt diese Barriere SAP in einem Seitwärtslauf rund um ein 13-Monats-Tief bei etwas über 202 Euro.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker) / FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

