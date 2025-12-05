Commerzbank Aktie

Kursentwicklung im Fokus 05.12.2025 09:29:02

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker

Der LUS-DAX bleibt auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone.

Am Freitag steht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,43 Prozent im Plus bei 23 987,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 23 994,50 Punkte, das Tagestief hingegen 23 883,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Wert von 24 101,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 23 648,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 05.12.2024, einen Stand von 20 338,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,15 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 2,30 Prozent auf 356,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 119,50 EUR), Commerzbank (+ 1,91 Prozent auf 34,75 EUR), BASF (+ 1,57 Prozent auf 43,44 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 31,33 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,42 Prozent auf 527,00 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 522,00 EUR), Hannover Rück (-1,10 Prozent auf 251,60 EUR), Vonovia SE (-0,35 Prozent auf 25,40 EUR) und Beiersdorf (-0,31 Prozent auf 90,46 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 190 586 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,965 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Analysen

21.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
18.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
17.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

BASF 43,66 1,42% BASF
Beiersdorf AG 90,70 0,20% Beiersdorf AG
Commerzbank 34,15 0,06% Commerzbank
Deutsche Bank AG 31,11 0,55% Deutsche Bank AG
E.ON SE 15,41 -1,12% E.ON SE
Hannover Rück 252,40 -0,55% Hannover Rück
MTU Aero Engines AG 350,40 0,81% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 531,40 -0,71% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 40,22 1,64% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 532,00 -0,10% Rheinmetall AG
SAP SE 212,00 0,21% SAP SE
Siemens Energy AG 117,40 0,56% Siemens Energy AG
Vonovia SE 25,46 -0,20% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 038,00 0,64%

