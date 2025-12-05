Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Kursentwicklung im Fokus
|
05.12.2025 09:29:02
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker
Am Freitag steht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,43 Prozent im Plus bei 23 987,50 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 23 994,50 Punkte, das Tagestief hingegen 23 883,00 Zähler.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Wert von 24 101,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 23 648,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 05.12.2024, einen Stand von 20 338,00 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,15 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 2,30 Prozent auf 356,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 119,50 EUR), Commerzbank (+ 1,91 Prozent auf 34,75 EUR), BASF (+ 1,57 Prozent auf 43,44 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 31,33 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,42 Prozent auf 527,00 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 522,00 EUR), Hannover Rück (-1,10 Prozent auf 251,60 EUR), Vonovia SE (-0,35 Prozent auf 25,40 EUR) und Beiersdorf (-0,31 Prozent auf 90,46 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 190 586 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,965 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|43,66
|1,42%
|Beiersdorf AG
|90,70
|0,20%
|Commerzbank
|34,15
|0,06%
|Deutsche Bank AG
|31,11
|0,55%
|E.ON SE
|15,41
|-1,12%
|Hannover Rück
|252,40
|-0,55%
|MTU Aero Engines AG
|350,40
|0,81%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|531,40
|-0,71%
|Porsche Automobil Holding SE
|40,22
|1,64%
|Rheinmetall AG
|1 532,00
|-0,10%
|SAP SE
|212,00
|0,21%
|Siemens Energy AG
|117,40
|0,56%
|Vonovia SE
|25,46
|-0,20%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 038,00
|0,64%
