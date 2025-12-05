Hannover Rück Aktie

DAX-Performance im Blick 05.12.2025 12:26:49

Freundlicher Handel: DAX am Freitagmittag im Aufwind

Heute wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,68 Prozent auf 24 044,39 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,047 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,254 Prozent auf 23 942,73 Punkte an der Kurstafel, nach 23 882,03 Punkten am Vortag.

Bei 24 053,29 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 929,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,32 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Stand von 24 049,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23 596,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 20 358,80 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 20,07 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 771,34 Punkte. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit MTU Aero Engines (+ 2,50 Prozent auf 356,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,39 Prozent auf 119,90 EUR), adidas (+ 2,32 Prozent auf 165,40 EUR), BASF (+ 2,15 Prozent auf 43,69 EUR) und Zalando (+ 2,04 Prozent auf 24,06 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen RWE (-1,38 Prozent auf 42,99 EUR), Hannover Rück (-0,86 Prozent auf 252,20 EUR), EON SE (-0,83 Prozent auf 15,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,71 Prozent auf 530,80 EUR) und Rheinmetall (-0,65 Prozent auf 1 530,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 088 309 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 237,965 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). BASF-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,24 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

