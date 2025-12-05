Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|DAX-Performance im Blick
|
05.12.2025 12:26:49
Freundlicher Handel: DAX am Freitagmittag im Aufwind
Der DAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,68 Prozent auf 24 044,39 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,047 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,254 Prozent auf 23 942,73 Punkte an der Kurstafel, nach 23 882,03 Punkten am Vortag.
Bei 24 053,29 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 23 929,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,32 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Stand von 24 049,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23 596,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 20 358,80 Punkten gehandelt.
Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 20,07 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 771,34 Punkte. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit MTU Aero Engines (+ 2,50 Prozent auf 356,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,39 Prozent auf 119,90 EUR), adidas (+ 2,32 Prozent auf 165,40 EUR), BASF (+ 2,15 Prozent auf 43,69 EUR) und Zalando (+ 2,04 Prozent auf 24,06 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen RWE (-1,38 Prozent auf 42,99 EUR), Hannover Rück (-0,86 Prozent auf 252,20 EUR), EON SE (-0,83 Prozent auf 15,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,71 Prozent auf 530,80 EUR) und Rheinmetall (-0,65 Prozent auf 1 530,00 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 088 309 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 237,965 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick
Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). BASF-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,24 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|DAX aktuell: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel: DAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
05.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Hannover Rückmehr Analysen
|24.11.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|164,25
|1,61%
|BASF
|43,66
|1,42%
|Deutsche Bank AG
|31,11
|0,55%
|E.ON SE
|15,41
|-1,12%
|Hannover Rück
|252,40
|-0,55%
|MTU Aero Engines AG
|350,40
|0,81%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|531,40
|-0,71%
|Porsche Automobil Holding SE
|40,22
|1,64%
|Rheinmetall AG
|1 532,00
|-0,10%
|RWE AG St.
|43,03
|-0,97%
|SAP SE
|212,00
|0,21%
|Siemens Energy AG
|117,40
|0,56%
|Zalando
|23,70
|0,72%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 028,14
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.