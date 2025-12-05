Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone

Am Freitag legt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,46 Prozent auf 3 598,76 Punkte zu. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 555,628 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,196 Prozent auf 3 589,37 Punkte an der Kurstafel, nach 3 582,34 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 577,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 601,90 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,538 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 561,97 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 3 628,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 521,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 4,72 Prozent. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3 010,36 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,82 Prozent auf 39,46 EUR), Nagarro SE (+ 2,58 Prozent auf 77,50 EUR), AIXTRON SE (+ 2,24 Prozent auf 18,51 EUR), CANCOM SE (+ 2,02 Prozent auf 27,80 EUR) und PNE (+ 1,73 Prozent auf 10,58 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Nemetschek SE (-1,80 Prozent auf 92,75 EUR), SMA Solar (-1,65 Prozent auf 35,72 EUR), Bechtle (-1,36 Prozent auf 43,68 EUR), Nordex (-1,00 Prozent auf 25,80 EUR) und HENSOLDT (-0,65 Prozent auf 68,60 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 812 468 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 237,965 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7,45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

