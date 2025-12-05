TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|TecDAX im Fokus
|
05.12.2025 12:26:48
Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone
Am Freitag legt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,46 Prozent auf 3 598,76 Punkte zu. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 555,628 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,196 Prozent auf 3 589,37 Punkte an der Kurstafel, nach 3 582,34 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 577,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 601,90 Einheiten.
So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,538 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 561,97 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 3 628,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 521,87 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 4,72 Prozent. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3 010,36 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,82 Prozent auf 39,46 EUR), Nagarro SE (+ 2,58 Prozent auf 77,50 EUR), AIXTRON SE (+ 2,24 Prozent auf 18,51 EUR), CANCOM SE (+ 2,02 Prozent auf 27,80 EUR) und PNE (+ 1,73 Prozent auf 10,58 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Nemetschek SE (-1,80 Prozent auf 92,75 EUR), SMA Solar (-1,65 Prozent auf 35,72 EUR), Bechtle (-1,36 Prozent auf 43,68 EUR), Nordex (-1,00 Prozent auf 25,80 EUR) und HENSOLDT (-0,65 Prozent auf 68,60 EUR) unter Druck.
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 812 468 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 237,965 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7,45 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TeamViewermehr Nachrichten
|
05.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
05.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.12.25
|EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
|
05.12.25
|EQS-PVR: TeamViewer SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|18,33
|1,72%
|Bechtle AG
|43,42
|-1,36%
|CANCOM SE
|27,85
|2,58%
|Deutsche Telekom AG
|27,55
|0,40%
|freenet AG
|27,84
|-0,93%
|HENSOLDT
|68,60
|-0,36%
|Nagarro SE
|76,70
|1,93%
|Nemetschek SE
|92,85
|-1,33%
|Nordex AG
|25,86
|-0,39%
|PNE AG
|10,20
|-0,58%
|SAP SE
|212,00
|0,21%
|Siemens Healthineers AG
|43,29
|1,81%
|SMA Solar AG
|34,78
|-3,76%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|38,64
|5,23%
|TeamViewer
|5,56
|-0,18%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 607,88
|0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.