Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 04.12.2025 17:59:19

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am Donnerstag zum Handelsschluss.

Am Donnerstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,49 Prozent höher bei 5 722,40 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,856 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,268 Prozent stärker bei 5 709,83 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 694,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5 731,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 704,44 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,10 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 660,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Stand von 5 346,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 919,02 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 16,36 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,80 Prozent auf 60,42 EUR), BMW (+ 4,49 Prozent auf 93,18 EUR), Siemens Energy (+ 2,67 Prozent auf 117,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,53 Prozent auf 105,45 EUR) und SAP SE (+ 1,77 Prozent auf 210,15 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen BASF (-3,28 Prozent auf 42,77 EUR), Bayer (-1,97 Prozent auf 33,58 EUR), Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 220,50 EUR), Infineon (-0,67 Prozent auf 36,50 EUR) und Eni (-0,63 Prozent auf 16,32 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4 634 914 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 363,996 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,30 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. In puncto Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen

28.11.25 Deutsche Börse Neutral UBS AG
28.11.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
28.11.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 952,00 0,16% ASML NV
BASF 42,91 -0,33% BASF
Bayer 33,61 0,06% Bayer
BMW AG 92,96 0,09% BMW AG
BNP Paribas S.A. 75,69 0,16% BNP Paribas S.A.
Deutsche Börse AG 220,60 0,09% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 27,52 0,29% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 16,26 -1,06% Eni S.p.A.
Infineon AG 36,52 0,22% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 60,49 0,62% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,37 0,20% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 210,95 -0,28% SAP SE
Siemens Energy AG 117,05 0,26% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 105,30 0,05% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 718,08 0,41%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen