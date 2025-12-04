Deutsche Börse Aktie
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen
Am Donnerstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,49 Prozent höher bei 5 722,40 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,856 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,268 Prozent stärker bei 5 709,83 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 694,56 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5 731,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 704,44 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,10 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 660,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Stand von 5 346,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 919,02 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 16,36 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,80 Prozent auf 60,42 EUR), BMW (+ 4,49 Prozent auf 93,18 EUR), Siemens Energy (+ 2,67 Prozent auf 117,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,53 Prozent auf 105,45 EUR) und SAP SE (+ 1,77 Prozent auf 210,15 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen BASF (-3,28 Prozent auf 42,77 EUR), Bayer (-1,97 Prozent auf 33,58 EUR), Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 220,50 EUR), Infineon (-0,67 Prozent auf 36,50 EUR) und Eni (-0,63 Prozent auf 16,32 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4 634 914 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 363,996 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,30 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. In puncto Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
