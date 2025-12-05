Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|DAX-Kursverlauf
|
05.12.2025 09:29:02
Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
Um 09:11 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0,33 Prozent auf 23 960,91 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,047 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,254 Prozent stärker bei 23 942,73 Punkten, nach 23 882,03 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 23 929,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 23 972,81 Einheiten.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,968 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der DAX bei 24 049,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 596,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der DAX einen Stand von 20 358,80 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 19,66 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 2,30 Prozent auf 356,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 119,50 EUR), Commerzbank (+ 1,91 Prozent auf 34,75 EUR), BASF (+ 1,57 Prozent auf 43,44 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 31,33 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,42 Prozent auf 527,00 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 522,00 EUR), Hannover Rück (-1,10 Prozent auf 251,60 EUR), Vonovia SE (-0,35 Prozent auf 25,40 EUR) und Beiersdorf (-0,31 Prozent auf 90,46 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf
Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 190 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,965 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 6,22 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
05.12.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|DAX aktuell: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu SAP SEmehr Analysen
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|SAP Buy
|UBS AG
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|164,25
|1,61%
|BASF
|43,66
|1,42%
|Beiersdorf AG
|90,70
|0,20%
|Commerzbank
|34,15
|0,06%
|Deutsche Bank AG
|31,11
|0,55%
|Hannover Rück
|252,40
|-0,55%
|MTU Aero Engines AG
|350,40
|0,81%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|531,40
|-0,71%
|Porsche Automobil Holding SE
|40,22
|1,64%
|Rheinmetall AG
|1 532,00
|-0,10%
|SAP SE
|212,00
|0,21%
|Siemens Energy AG
|117,40
|0,56%
|Vonovia SE
|25,46
|-0,20%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 028,14
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.