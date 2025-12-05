Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der DAX hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0,33 Prozent auf 23 960,91 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,047 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,254 Prozent stärker bei 23 942,73 Punkten, nach 23 882,03 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 929,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 23 972,81 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,968 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der DAX bei 24 049,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 596,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der DAX einen Stand von 20 358,80 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 19,66 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 2,30 Prozent auf 356,20 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 119,50 EUR), Commerzbank (+ 1,91 Prozent auf 34,75 EUR), BASF (+ 1,57 Prozent auf 43,44 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 31,33 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,42 Prozent auf 527,00 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 522,00 EUR), Hannover Rück (-1,10 Prozent auf 251,60 EUR), Vonovia SE (-0,35 Prozent auf 25,40 EUR) und Beiersdorf (-0,31 Prozent auf 90,46 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 190 586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,965 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 6,22 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

