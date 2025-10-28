Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentabler Scout24-Einstieg? 28.10.2025 10:03:43

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Scout24-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Scout24-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Scout24-Aktie bei 29,95 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investierten, hätten nun 33,389 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Scout24-Papiers auf 102,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 409,02 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 240,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Scout24 eine Börsenbewertung in Höhe von 7,37 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Scout24-Papiers fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Scout24-Aktie auf 30,75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Scout24

Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten