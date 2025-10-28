Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
28.10.2025 10:03:43
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Scout24-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Scout24-Aktie bei 29,95 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investierten, hätten nun 33,389 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Scout24-Papiers auf 102,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 409,02 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 240,90 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Scout24 eine Börsenbewertung in Höhe von 7,37 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Scout24-Papiers fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Scout24-Aktie auf 30,75 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
