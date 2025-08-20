Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Frühe Investition
|
20.08.2025 10:03:57
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Siemens-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 81,57 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Siemens-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122,589 Siemens-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 29 206,94 EUR, da sich der Wert einer Siemens-Aktie am 19.08.2025 auf 238,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 192,07 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Siemens einen Börsenwert von 183,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|235,85
|-0,34%