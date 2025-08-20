Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

Frühe Investition 20.08.2025 10:03:57

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Siemens-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Siemens-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 81,57 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Siemens-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122,589 Siemens-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 29 206,94 EUR, da sich der Wert einer Siemens-Aktie am 19.08.2025 auf 238,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 192,07 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Siemens einen Börsenwert von 183,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com

19.08.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
08.08.25 Siemens Buy UBS AG
07.08.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Siemens Outperform Bernstein Research
07:53 Auf diese Aktien setzte George Soros im zweiten Quartal 2025
19.08.25 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

