DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Zalando-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Zalando-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 82,20 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Zalando-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,165 Zalando-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (25,84 EUR), wäre das Investment nun 314,36 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 68,56 Prozent.

Am Markt war Zalando jüngst 6,70 Mrd. Euro wert. Das Zalando-IPO fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Das Zalando-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at