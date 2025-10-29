Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus

Der LUS-DAX zeigt sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,53 Prozent leichter bei 24 113,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 24 318,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 085,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.09.2025, den Wert von 23 741,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 212,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 19 473,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 20,78 Prozent zu. Bei 24 773,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 18 821,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 5,20 Prozent auf 31,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,98 Prozent auf 57,37 EUR), Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 107,55 EUR), RWE (+ 2,60 Prozent auf 42,21 EUR) und Commerzbank (+ 2,04 Prozent auf 31,06 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen adidas (-8,00 Prozent auf 169,65 EUR), Zalando (-4,02 Prozent auf 24,80 EUR), SAP SE (-3,89 Prozent auf 225,00 EUR), Symrise (-2,45 Prozent auf 74,80 EUR) und Deutsche Telekom (-1,93 Prozent auf 28,45 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 6 958 103 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 266,544 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

In diesem Jahr hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,41 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at