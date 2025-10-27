Zalando Aktie
|26,44EUR
|0,11EUR
|0,42%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" belassen. Das Wachstum habe bei Zalando in den Oktober hinein nachgelassen, schrieb Georgina Johanan am Freitagabend in ihrem Kommentar zu europäischen Modehändlern. Sie erinnerte daran, dass der Bericht für das dritte Quartal erstmals auch die Zahlen von About You enthält./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
