Zalando Aktie

27,02EUR 0,28EUR 1,05%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.10.2025 10:50:10

Zalando Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Aktie habe sich deutlich von den Tiefs nach der Veröffentlichung der vom Markt seiner Einschätzung nach missinterpretierten Zahlen für das zweite Quartal erholt, schrieb Yashraj Rajani in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe schon im Sommer immer wieder die positive Investmentthese für den Online-Modehändler betont. Diese werde durch den Rückenwind im Onlinegeschäft, eine bessere Ergebnisentwicklung aus höheren Erträgen und das Wertschöpfungspotenzial aus der AboutYou-Übernahme untermauert. Die Aktie biete zudem das beste Chancen-Risiken-Profil in der Branche./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,96 € 		Abst. Kursziel*:
59,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59,14%
Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten