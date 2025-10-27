DAX aktuell: DAX fester

Aktuell legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,18 Prozent fester bei 24 282,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,085 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,384 Prozent höher bei 24 332,85 Punkten in den Montagshandel, nach 24 239,89 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 185,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 348,59 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der DAX bei 23 739,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 24 217,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, einen Stand von 19 463,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,26 Prozent aufwärts. 24 771,34 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,10 Prozent auf 34,20 EUR), Porsche Automobil (+ 1,38 Prozent auf 35,16 EUR), Commerzbank (+ 1,36 Prozent auf 30,65 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 246,70 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,17 Prozent auf 39,66 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil MTU Aero Engines (-2,11 Prozent auf 380,90 EUR), Symrise (-1,78 Prozent auf 80,36 EUR), Brenntag SE (-1,65 Prozent auf 49,55 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 735,00 EUR) und Zalando (-1,10 Prozent auf 26,13 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 575 652 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 265,690 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Bayer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,49 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at