Deutsche Telekom Aktie
|26,91EUR
|0,08EUR
|0,30%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er sehe kaum ein Risiko, dass die europäischen Telekomwerte wieder "unter das Radar" geraten, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte räumte jedoch ein, dass der Sektor Schwierigkeiten haben könnte, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, wenn sich die Weltlage ? wirtschaftlich und geopolitisch ? verbessert./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
