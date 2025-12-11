Deutsche Telekom Aktie

26,91EUR 0,08EUR 0,30%
Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 14:38:33

Deutsche Telekom Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er sehe kaum ein Risiko, dass die europäischen Telekomwerte wieder "unter das Radar" geraten, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte räumte jedoch ein, dass der Sektor Schwierigkeiten haben könnte, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, wenn sich die Weltlage ? wirtschaftlich und geopolitisch ? verbessert./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,69 € 		Abst. Kursziel*:
57,36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,08%
Analyst Name::
Robert Grindle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten