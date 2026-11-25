Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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25.11.2026 06:09:45
Dell Technologies: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 24, 2026, Dell Technologies (NYSE:DELL) announced record quarterly revenue of $54.9 billion. For long-term investors, the expansion of enterprise hardware operations into high-margin server and storage systems signals structural profit growth. Three key takeaways from the call stand out.
Internal efficiency efforts continue to reshape profitability across the business. Lower operational overhead allows the company to absorb lower-margin server shipments without sacrificing overall profitability.
Rapid order growth in hardware can create customer cancellation risk if funding dries up. Dell actively screens every order in its backlog, or unfulfilled customer orders, for financing, power availability, and deployment site readiness before entering production.
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