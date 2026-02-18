Nutrien Aktie
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
|
18.02.2026 22:00:31
Demystifying Nutrien: Insights From 7 Analyst Reviews
This article Demystifying Nutrien: Insights From 7 Analyst Reviews originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
18.02.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|07:54
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|06:34
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|06:34
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|06:34
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|60,82
|2,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.