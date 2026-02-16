Nutrien Aktie

60,10EUR 0,60EUR 1,01%
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

16.02.2026 14:01:08

Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nutrien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 US-Dollar belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 63,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 70,81 		Abst. Kursziel*:
-11,03%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 70,81 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,03%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

