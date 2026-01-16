Nutrien Aktie

16.01.2026 12:34:17

Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nutrien auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Auf dem US-Düngermarkt verbessere sich das Angebot, die Käufer blieben aber noch vorsichtig, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 60,00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 67,83 		Abst. Kursziel*:
-11,54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 67,84 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,55%
Analyst Name::
Laurence Alexander 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

