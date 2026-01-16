Nutrien Aktie
|56,62EUR
|-1,68EUR
|-2,88%
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
16.01.2026 12:34:17
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nutrien auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Auf dem US-Düngermarkt verbessere sich das Angebot, die Käufer blieben aber noch vorsichtig, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 60,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 67,83
|
Abst. Kursziel*:
-11,54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 67,84
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,55%
|
Analyst Name::
Laurence Alexander
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
04.11.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar (dpa-AFX)
|
05.08.25