NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nutrien auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Auf dem US-Düngermarkt verbessere sich das Angebot, die Käufer blieben aber noch vorsichtig, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:10 / ET



