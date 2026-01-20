Nutrien Aktie
|56,26EUR
|-0,58EUR
|-1,02%
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 75 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er rechne für 2026 mit einer starken Geschäftsentwicklung und einem positiven Marktumfeld für den Düngerkonzern, der sich weiter auf operative Verbesserungen insbesondere bei den Kosten und der Kapitaleffizienz fokussieren dürfte, schrieb Andrew Wong in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dementsprechend sollte die Aktie weiter steigen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 13:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 13:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 75,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 66,38
|
Abst. Kursziel*:
12,99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 66,38
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
|
Analyst Name::
Andrew Wong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
04.11.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar (dpa-AFX)
|
05.08.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|07:11
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Nutrien Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|56,52
|-0,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|ABB Neutral
|UBS AG
|08:07
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:34
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:17
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:07
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:05
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06:53
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:51
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:19
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:07
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:06
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:05
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:05
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|19.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG