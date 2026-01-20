Nutrien Aktie

56,26EUR -0,58EUR -1,02%
Nutrien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

20.01.2026 07:11:41

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 75 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er rechne für 2026 mit einer starken Geschäftsentwicklung und einem positiven Marktumfeld für den Düngerkonzern, der sich weiter auf operative Verbesserungen insbesondere bei den Kosten und der Kapitaleffizienz fokussieren dürfte, schrieb Andrew Wong in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dementsprechend sollte die Aktie weiter steigen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 13:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 13:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 75,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 66,38 		Abst. Kursziel*:
12,99%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 66,38 		Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:11 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
