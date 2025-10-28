Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
28.10.2025 08:05:23
Deutsche Bank findet Brasilien-Profi für ihr Swiss Private Banking
Die Deutsche Bank hat einen neuen Leiter für ihr Privatkundengeschäft Brasilien bestimmt. Er kennt diesen Markt bestens, sowohl aus einer Wealth-Management-Perspektive wie auch als Finanzinvestor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
07:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 36 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
30.10.25
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
30.10.25
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
30.10.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
30.10.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
30.10.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
29.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
29.10.25
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AGmehr Analysen
|06:00
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|Deutsche Bank AG
|31,05
|-0,13%
