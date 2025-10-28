RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|LUS-DAX-Performance im Fokus
|
28.10.2025 12:27:13
Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagmittag nach
Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,18 Prozent auf 24 272,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 181,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 304,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 760,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 970,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 19 547,00 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 21,58 Prozent aufwärts. 24 773,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,56 Prozent auf 40,34 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 34,77 EUR), Merck (+ 1,22 Prozent auf 115,80 EUR), RWE (+ 1,11 Prozent auf 40,92 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,72 Prozent auf 29,36 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Symrise (-4,13 Prozent auf 77,00 EUR), Hannover Rück (-1,33 Prozent auf 252,40 EUR), Commerzbank (-1,15 Prozent auf 30,16 EUR), Deutsche Börse (-0,97 Prozent auf 224,90 EUR) und Brenntag SE (-0,89 Prozent auf 48,73 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Im LUS-DAX sticht die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 238 462 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 268,195 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,41 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
