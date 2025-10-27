STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start steigen

Am Montag geht es für den Euro STOXX 50 erneut nach oben.

Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,24 Prozent höher bei 5 687,98 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,852 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,306 Prozent höher bei 5 691,89 Punkten in den Handel, nach 5 674,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 687,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 702,14 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 5 499,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 352,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 943,09 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 15,66 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 702,14 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 105,60 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 34,04 EUR), Enel (+ 1,54 Prozent auf 8,57 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,38 Prozent auf 5,53 EUR) und Eni (+ 1,23 Prozent auf 15,97 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Deutsche Börse (-1,01 Prozent auf 226,40 EUR), Bayer (-0,49 Prozent auf 27,64 EUR), Airbus SE (-0,43 Prozent auf 207,50 EUR), Rheinmetall (-0,40 Prozent auf 1 757,00 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,13 Prozent auf 39,15 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 233 387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 346,670 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

2025 hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at