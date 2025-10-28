Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Index-Bewegung
|
28.10.2025 12:27:13
STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag schwächer
Um 12:10 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,16 Prozent auf 5 701,97 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,851 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,263 Prozent auf 5 696,05 Punkte an der Kurstafel, nach 5 711,06 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 686,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 709,86 Punkten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 5 499,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 337,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 969,83 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 712,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Punkten.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,56 Prozent auf 40,34 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 34,77 EUR), Deutsche Bank (+ 0,72 Prozent auf 29,36 EUR), Enel (+ 0,44 Prozent auf 8,60 EUR) und Rheinmetall (+ 0,35 Prozent auf 1 737,50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,13 Prozent auf 15,77 EUR), Deutsche Börse (-0,97 Prozent auf 224,90 EUR), BASF (-0,81 Prozent auf 43,05 EUR), Airbus SE (-0,74 Prozent auf 207,10 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,69 Prozent auf 548,20 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im Euro STOXX 50 weist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 238 462 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 351,980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Euro STOXX 50-Fundamentaldaten
Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 6,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
30.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
30.10.25
|XETRA-SCHLUSS/Behauptet - Airbus und Lufthansa nach Zahlen sehr fest (Dow Jones)
|
30.10.25
|DZ BANK mit Investmenttipp: Kaufen-Note für Airbus SE-Aktie (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)