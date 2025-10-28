STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag schwächer

In Europa stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,16 Prozent auf 5 701,97 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,851 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,263 Prozent auf 5 696,05 Punkte an der Kurstafel, nach 5 711,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 686,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 709,86 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 5 499,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 337,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 969,83 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 712,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,56 Prozent auf 40,34 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 34,77 EUR), Deutsche Bank (+ 0,72 Prozent auf 29,36 EUR), Enel (+ 0,44 Prozent auf 8,60 EUR) und Rheinmetall (+ 0,35 Prozent auf 1 737,50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,13 Prozent auf 15,77 EUR), Deutsche Börse (-0,97 Prozent auf 224,90 EUR), BASF (-0,81 Prozent auf 43,05 EUR), Airbus SE (-0,74 Prozent auf 207,10 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,69 Prozent auf 548,20 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 238 462 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 351,980 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 6,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at