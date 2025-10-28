Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent leichter bei 24 274,03 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,086 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,332 Prozent auf 24 228,18 Punkte an der Kurstafel, nach 24 308,78 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 24 188,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 302,60 Punkten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 23 739,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 970,36 Punkten gehandelt. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 19 531,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,22 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 489,91 Zähler.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,56 Prozent auf 40,34 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 34,77 EUR), Merck (+ 1,22 Prozent auf 115,80 EUR), RWE (+ 1,11 Prozent auf 40,92 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,72 Prozent auf 29,36 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Symrise (-4,13 Prozent auf 77,00 EUR), Hannover Rück (-1,33 Prozent auf 252,40 EUR), Commerzbank (-1,15 Prozent auf 30,16 EUR), Deutsche Börse (-0,97 Prozent auf 224,90 EUR) und Brenntag SE (-0,89 Prozent auf 48,73 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 238 462 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 268,195 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,01 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,41 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at