DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
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09.07.2026 08:56:00
Deutz will Rüstungsfirma FFG kaufen
Das Kölner Traditionsunternehmen Deutz vollzieht die Wandlung vom Motorenhersteller zum Rüstungskonzern. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg ist die Übernahme der Flensburger Militärfirma FFG.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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