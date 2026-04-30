HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 11 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Roadshow auf skandinavischem Boden habe das Vertrauen in den Wandel beim Motorenbauer gestärkt, schrieb Lasse Stueben am Mittwochnachmittag. Dieser Wandel sei geprägt von Kostensenkungen im Kerngeschäft und verstärkter Präsenz in Produktbereichen wie etwa Stromaggregaten und dem Verteidigungssektor. Die Aktien blieben attraktiv bewertet./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
11,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,34 €
|
Abst. Kursziel*:
23,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,35%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
|MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
