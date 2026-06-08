DEUTZ Aktie
|9,76EUR
|0,22EUR
|2,31%
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 12,90 auf 13,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin lobte am Montag die Ausweitung des Energiegeschäfts nach dem soliden ersten Quartal des Motorenbauers dank der Übernahme des brasilianischen Generatorenherstellers Maxi Trust Power./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
13,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,89 €
|
Abst. Kursziel*:
33,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,32%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
03.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
03.06.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start in Rot (finanzen.at)
|
02.06.26
|MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.06.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.05.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.05.26
|DEUTZ-Aktie höher: Erwerb von brasilianischem Generatorenhersteller (dpa-AFX)
|
27.05.26
|EQS-News: Market entry in Brazil: DEUTZ expands its energy business in Latin America (EQS Group)
Analysen zu DEUTZ AG
|12:35
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|11.05.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:35
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|11.05.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:35
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|11.05.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|9,76
|2,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:36
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:35
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:33
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:30
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:29
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Inditex Buy
|UBS AG
|12:05
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|12:03
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:08
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08:49
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:09
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:47
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|07:21
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|05.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.06.26
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|05.06.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets