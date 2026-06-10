Devon Energy Aktie
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
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10.06.2026 20:25:55
Devon Energy Stock Jumps After Updated 2026 Outlook
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