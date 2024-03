DHL-Aktie gibt kräftig ab: Stabile Dividende nach Gewinneinbruch - Aussichten auf 2024 und 2026

Die DHL Group hat im Schlussquartal weniger verdient und nach Umsatzrückgängen in mehreren Segmenten auch auf Konzernebene deutlich weniger umgesetzt.

Der Bonner Logistikkonzern erreichte im Gesamtjahr die im November am oberen Ende gesenkte Zielspanne für den operativen Gewinn EBIT dennoch komfortabel. Als Dividende sollen unverändert 1,85 Euro je Aktie gezahlt werden.

Wie die DHL Group, ehemals Deutsche Post, mitteilte, sank der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), die Hauptsteuerungsgröße des Konzerns, im Schlussquartal auf 1,64 Milliarden Euro von 1,92 Milliarden im Vorjahresvergleich, ein Minus von 15 Prozent.

Der Umsatz ging um 10 Prozent zurück auf 21,3 Milliarden Euro.

Der Nettogewinn sank um 27 Prozent auf 981 Millionen Euro von 1,3 Milliarden, je Aktie betrug er unverwässert 0,83 Euro nach 1,11.

Im Gesamtjahr sank das EBIT um 25 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro von 8,4 Milliarden, landete aber in der Zielspanne von 6,2 bis 6,6 Milliarden.

Der Umsatz gab um 13 Prozent nach auf 81,8 Milliarden Euro von 94,4 Milliarden.

Unter dem Strich verdiente der DAX-Konzern 3,7 Milliarden Euro, 31 Prozent weniger als im Vorjahr. Je Aktie betrug der Gewinn unverwässert 3,09 Euro nach 1,85.

Die DHL Group will für das abgelaufene Geschäftsjahr die Dividende unverändert bei 1,85 Euro je Aktie belassen. Für das laufende Jahr setzt sich der Bonner Logistikkonzern moderate Gewinnziele. So soll der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) 2024 bei 6,0 bis 6,6 Milliarden Euro liegen, nach 6,3 Milliarden im Vorjahr. Außerdem soll der viel beachtete Free Cashflow ohne netto-M&A bei rund 3,0 Milliarden Euro landen.

Des weiteren will der Konzern 2026 dann ein EBIT zwischen 7,5 und 8,5 Milliarden Euro erreichen.

Das Aktienrückkaufprogramm soll bis 2025 verlängert und um 1 Milliarde auf dann 4 Milliarden Euro aufgestockt werden.

DHL Group will Schenker nicht übernehmen

Die DHL Group will die Deutsche-Bahn-Tochter Schenker nicht übernehmen. Der Konzern habe kein Angebot für Schenker eingereicht, sagte DHL-CEO Tobias Meyer einer Unternehmenssprecherin zufolge in einem Interview mit CNBC am Mittwoch. Er sehe "bessere Möglichkeiten", das Kapital des Konzerns einzusetzen, durchaus für größere Akquisitionen, aber eher im Bereich e-Commerce.

Via XETRA knicken die DHL-Papiere zeitweise um 4,10 Prozent ein auf 40,02 Euro.

