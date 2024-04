Dienstagshandel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Abgaben

Am Dienstag verbucht der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 1,41 Prozent auf 7 853,35 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,541 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 965,53 Punkte an der Kurstafel, nach 7 965,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 7 843,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 965,53 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 7 727,42 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 16.01.2024, den Stand von 7 558,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, bei 7 871,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,71 Prozent aufwärts. Bei 8 044,98 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Admiral Group (-0,07 Prozent auf 27,09 GBP), Fresnillo (-0,17 Prozent auf 5,97 GBP), Reckitt Benckiser (-0,41) Prozent auf 41,65 GBP), Severn Trent (-0,46 Prozent auf 23,69 GBP) und Unilever (-0,49 Prozent auf 37,52 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Phoenix Group (-3,28 Prozent auf 4,92 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,73 Prozent auf 4,97 GBP), Anglo American (-2,44 Prozent auf 21,16 GBP), Schroders (-2,41 Prozent auf 3,66 GBP) und Experian (-2,29 Prozent auf 32,38 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 9 440 590 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220,725 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,45 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,66 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at