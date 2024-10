Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu

Der NASDAQ 100 verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Der NASDAQ 100 kletterte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,55 Prozent auf 20 107,78 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,512 Prozent höher bei 19 902,21 Punkten, nach 19 800,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 20 132,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 881,08 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Stand von 18 421,31 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 08.07.2024, einen Stand von 20 439,54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 14 973,24 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 21,54 Prozent aufwärts. Bei 20 690,97 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 5,09 Prozent auf 355,13 USD), Synopsys (+ 4,63 Prozent auf 517,76 USD), Intel (+ 4,20 Prozent auf 23,32 USD), NVIDIA (+ 4,05 Prozent auf 132,89 USD) und Broadcom (+ 3,23 Prozent auf 180,73 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil JDcom (-7,52 Prozent auf 43,54 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-5,38 Prozent auf 144,86 USD), Super Micro Computer (-5,01 Prozent auf 45,35 USD), Diamondback Energy (-2,87 Prozent auf 193,77 USD) und Enphase Energy (-2,06 Prozent auf 104,17 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 50 386 900 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,139 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

