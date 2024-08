Dienstagshandel in Wien: ATX schlussendlich in Rot

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,75 Prozent leichter bei 3 638,79 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 118,135 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent höher bei 3 666,29 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 666,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 673,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 632,17 Punkten.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, mit 3 671,84 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 20.05.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 764,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der ATX 3 117,28 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6,65 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 777,78 Punkten. 3 305,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit IMMOFINANZ (+ 0,82 Prozent auf 30,65 EUR), EVN (+ 0,33 Prozent auf 30,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,17 Prozent auf 29,55 EUR), CA Immobilien (-0,06 Prozent auf 32,44 EUR) und Erste Group Bank (-0,17 Prozent auf 47,65 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-2,50 Prozent auf 31,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,21 Prozent auf 33,25 EUR), DO (-2,03 Prozent auf 144,60 EUR), BAWAG (-1,62 Prozent auf 66,90 EUR) und OMV (-1,57 Prozent auf 38,78 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 436 665 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,508 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Unter den ATX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,58 Prozent.

Redaktion finanzen.at