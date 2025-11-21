Freitagshandel in Wien: ATX Prime legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1,05 Prozent auf 2 371,93 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,139 Prozent auf 2 393,75 Punkte an der Kurstafel, nach 2 397,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 368,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 393,78 Punkten verzeichnete.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,63 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 311,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 403,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 755,61 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 29,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 461,76 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit DO (+ 0,55 Prozent auf 181,20 EUR), Wienerberger (+ 0,30 Prozent auf 26,56 EUR), Österreichische Post (+ 0,17) Prozent auf 29,95 EUR), Palfinger (+ 0,17 Prozent auf 30,05 EUR) und Semperit (+ 0,15 Prozent auf 13,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Polytec (-2,49 Prozent auf 3,13 EUR), Frequentis (-2,15 Prozent auf 63,80 EUR), STRABAG SE (-2,04 Prozent auf 72,20 EUR), voestalpine (-2,00 Prozent auf 34,22 EUR) und PORR (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Verbund-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 33 573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 35,088 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,72 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at