ATX-Handel aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im ATX
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,57 Prozent stärker bei 4 836,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 139,193 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,039 Prozent höher bei 4 811,08 Punkten, nach 4 809,19 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag heute bei 4 848,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 810,26 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 0,351 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 612,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 808,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, stand der ATX noch bei 3 502,28 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 32,26 Prozent. 4 957,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten erreicht.
ATX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,78 Prozent auf 27,70 EUR), Raiffeisen (+ 2,60 Prozent auf 33,18 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,98 Prozent auf 13,40 EUR), DO (+ 1,11 Prozent auf 182,20 EUR) und BAWAG (+ 1,08 Prozent auf 112,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Schoeller-Bleckmann (-3,03 Prozent auf 27,20 EUR), voestalpine (-1,03 Prozent auf 34,50 EUR), Wienerberger (-0,68 Prozent auf 26,48 EUR), CA Immobilien (-0,43 Prozent auf 23,12 EUR) und CPI Europe (-0,39 Prozent auf 15,37 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 45 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 34,195 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
ATX-Fundamentaldaten
Im ATX weist die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
