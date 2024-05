Dienstagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Um 09:11 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,15 Prozent leichter bei 1 852,65 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,071 Prozent auf 1 856,81 Punkte an der Kurstafel, nach 1 855,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 857,08 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 852,07 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, einen Stand von 1 923,91 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 825,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wies der SLI 1 782,96 Punkte auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 5,05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 6,10 Prozent auf 77,22 CHF), Sandoz (+ 1,57 Prozent auf 31,14 CHF), Temenos (+ 1,41 Prozent auf 57,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,02 Prozent auf 247,00 CHF) und VAT (+ 0,48 Prozent auf 464,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Straumann (-8,21 Prozent auf 127,40 CHF), ams (-1,83 Prozent auf 1,10 CHF), UBS (-1,75 Prozent auf 24,66 CHF), Roche (-0,54 Prozent auf 220,00 CHF) und Lonza (-0,46 Prozent auf 520,00 CHF) unter Druck.

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 457 900 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 248,246 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,76 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at