Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
|
07.11.2025 19:00:08
Directors’ Deals: Whitbread duo sell ahead of Budget risks
Group plans expansion and cost savingsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Whitbread PLCmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Directors’ Deals: Whitbread duo sell ahead of Budget risks (Financial Times)
|
06.11.25
|FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Whitbread-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in London: Am Nachmittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Whitbread PLCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Whitbread PLC
|31,95
|1,30%
