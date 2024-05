Donnerstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent stärker bei 8 358,08 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,586 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 354,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 354,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 353,14 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 365,12 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,76 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 09.04.2024, einen Stand von 7 934,79 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 09.02.2024, einen Stand von 7 572,58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.05.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 764,09 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,24 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 365,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Barclays (+ 1,16 Prozent auf 2,14 GBP), IMI (+ 1,14 Prozent auf 18,67 GBP), Whitbread (+ 0,89 Prozent auf 30,54 GBP), Phoenix Group (+ 0,72 Prozent auf 5,12 GBP) und NatWest Group (+ 0,69 Prozent auf 3,19 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen 3i (-3,97 Prozent auf 28,56 GBP), HSBC (-3,53 Prozent auf 6,96 GBP), Airtel Africa (-2,53 Prozent auf 1,13 GBP), Admiral Group (-1,62 Prozent auf 27,28 GBP) und Entain (-0,56 Prozent auf 7,75 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 930 948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 218,287 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

