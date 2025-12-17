NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Gladstone Commercial-Einstiegs gewesen.

Die Gladstone Commercial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Gladstone Commercial-Papier bei 18,64 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,365 Gladstone Commercial-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,53 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Papiers am 16.12.2025 auf 10,91 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,47 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Gladstone Commercial belief sich zuletzt auf 532,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at