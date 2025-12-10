NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gladstone Commercial von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Gladstone Commercial-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Gladstone Commercial-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Gladstone Commercial-Aktie bei 19,06 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investiert hat, hat nun 524,659 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.12.2025 5 619,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,71 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,81 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Gladstone Commercial belief sich zuletzt auf 527,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

