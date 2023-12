Donnerstagshandel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,09 Prozent fester bei 37 124,77 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 11,017 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 1,32 Prozent leichter bei 36 601,80 Punkten, nach 37 090,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 37 051,52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 37 287,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 2,40 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.11.2023, bei 34 827,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, wurde der Dow Jones mit 34 907,11 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 14.12.2022, wies der Dow Jones einen Stand von 33 966,35 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 12,04 Prozent nach oben. Bei 37 287,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 5,28 Prozent auf 282,11 USD), Goldman Sachs (+ 5,24 Prozent auf 381,73 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 4,41 Prozent auf 25,72 USD), Dow (+ 3,83 Prozent auf 54,34 USD) und Chevron (+ 3,05 Prozent auf 149,02 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-3,42 Prozent auf 530,22 USD), Microsoft (-2,51 Prozent auf 364,99 USD), McDonalds (-2,33 Prozent auf 289,03 USD), Procter Gamble (-1,99 Prozent auf 145,63 USD) und Travelers (-1,81 Prozent auf 181,86 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8 247 457 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,783 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

