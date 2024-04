Donnerstagshandel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Letztendlich ging der SPI nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 14 909,13 Punkten aus dem Handel. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,884 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,047 Prozent auf 14 904,37 Punkte an der Kurstafel, nach 14 897,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 945,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 828,56 Zählern.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,33 Prozent abwärts. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 18.03.2024, einen Stand von 15 259,42 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, bei 14 568,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.04.2023, wurde der SPI mit 14 908,03 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 2,33 Prozent zu Buche. Bei 15 480,85 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Adval Tech (+ 8,70 Prozent auf 100,00 CHF), Idorsia (+ 7,14 Prozent auf 1,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 6,26 Prozent auf 44,33 CHF), Arbonia (+ 6,17 Prozent auf 12,38 CHF) und Evolva (+ 6,16 Prozent auf 1,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-14,71 Prozent auf 0,16 CHF), Spexis (-13,71 Prozent auf 0,05 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-7,86 Prozent auf 6,68 CHF), DocMorris (-7,36 Prozent auf 86,20 CHF) und Komax (-6,94 Prozent auf 160,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 296 463 751 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 247,577 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

2025 hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at