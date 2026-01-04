UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
04.01.2026 20:23:00
Don't Buy UnitedHealth Group Stock Before Jan. 27
UnitedHealth Group (NYSE: UNH) has long been one of the premier health insurance companies in the United States, but it and its stock are not unfamiliar with controversy or volatility. It's been a rough year so far for UnitedHealth's stock. Through Dec. 30, the stock is down roughly 34%.Much of UnitedHealth's business is stable, but the company is undergoing a transition period. There's a lot to like about the stock -- including how cheap it has become after its recent plunge (a 17 price-to-earnings ratio) -- but I recommend waiting until after its Jan. 27 report before making a decision on whether to buy shares.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.mehr Nachrichten
|
02.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel hätte eine Investition in UnitedHealth von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
30.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in New York: So performt der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
30.12.25