DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
|
22.09.2026 23:24:39
DoorDash Agrees To $131.5 Mln Settlement Over Worker Pay
(RTTNews) - DoorDash Inc (DASH) has agreed to pay $131.5 million to settle a New York City investigation into allegations that the food delivery company underpaid workers or delayed their payments.
The settlement includes $16.7 million in penalties and nearly $115 million in payments to about 264,000 delivery workers, known as Dashers.
About $83 million of the worker relief will address a dispute over how DoorDash calculated compensation for workers who remained logged into the app and available for deliveries but were not actively completing orders.
Another $12.3 million will cover payments that were missed or delivered days or weeks late. DoorDash said roughly $6.6 million in wages never reached workers and another $5.7 million was paid late.
The company attributed the errors to complex changes to New York's minimum-pay rules, technical problems, incomplete banking information and complicated deliveries involving multiple locations or city boundaries.
DoorDash said it has fixed the software issues and acknowledged that the mistakes affected workers despite not being intentional.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DoorDash
|
18.09.26
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel hätte eine Investition in DoorDash von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte ein DoorDash-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
28.08.26
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu DoorDash
Aktien in diesem Artikel
|DoorDash
|169,42
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX geht nach Rekord etwas fester in den Feierabend -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte etwas zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.