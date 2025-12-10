BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
10.12.2025 23:02:38
Dortmund gibt Sieg aus der Hand: Nur 2:2 gegen Bodö/Glimt
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat in der Champions League einen Pflichtsieg aus der Hand gegeben. Gegen den norwegischen Vizemeister FK Bodö/Glimt kam der BVB nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Julian Brandt hatte den Gastgeber zweimal in Führung gebracht (18. Minute/51.), Haitam Aleesami (42.) und Jens Petter Hauge (75.) erzielten jeweils den Ausgleich.
Dortmund verpasste damit einen großen Schritt in Richtung direkter Qualifikation für das Achtelfinale und steht mit elf Zählern außerhalb der top Acht, denen zwei zusätzliche Partien im Februar erspart bleiben. Im Januar stehen für die Westfalen noch Spiele bei den Tottenham Hotspur und gegen Inter Mailand an./DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)mehr Nachrichten
|
10.12.25
|ROUNDUP: BVB enttäuscht bei Reus-Rückkehr: Nur 2:2 gegen Bodö/Glimt (dpa-AFX)
|
10.12.25
|Dortmund gibt Sieg aus der Hand: Nur 2:2 gegen Bodö/Glimt (dpa-AFX)
|
09.12.25
|EQS-News: Borussia Dortmund celebrates 25 years on the stock exchange (EQS Group)
|
09.12.25
|EQS-News: 25-jähriges Börsenjubiläum von Borussia Dortmund (EQS Group)
|
08.12.25
|BVB-Aktie gewinnt: Borussia Dortmund meldet sich nach Pokalfrust zurück (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Brandt unzufrieden trotz BVB-Sieges - Platz zwei als Ziel (dpa-AFX)
|
05.12.25
|BVB-Aktie höher: Hoffenheim ist laut Kovac der bisher härteste Prüfstein (dpa-AFX)
|
03.12.25
|BVB-Aktie tiefer: Borussia Dortmund enttäuscht im Pokal (dpa-AFX)