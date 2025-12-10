BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

10.12.2025 23:02:38

Dortmund gibt Sieg aus der Hand: Nur 2:2 gegen Bodö/Glimt

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat in der Champions League einen Pflichtsieg aus der Hand gegeben. Gegen den norwegischen Vizemeister FK Bodö/Glimt kam der BVB nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Julian Brandt hatte den Gastgeber zweimal in Führung gebracht (18. Minute/51.), Haitam Aleesami (42.) und Jens Petter Hauge (75.) erzielten jeweils den Ausgleich.

Dortmund verpasste damit einen großen Schritt in Richtung direkter Qualifikation für das Achtelfinale und steht mit elf Zählern außerhalb der top Acht, denen zwei zusätzliche Partien im Februar erspart bleiben. Im Januar stehen für die Westfalen noch Spiele bei den Tottenham Hotspur und gegen Inter Mailand an./DP/jha

